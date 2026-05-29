Сотни БПЛА атаковали ночью Россию

Средства ПВО сбили дроны над 13 регионами страны

В ночь на 29 мая Россия вновь подверглась массированному налету беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным военного ведомства, БПЛА были уничтожены средствами ПВО над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областей, Краснодарского края, республики Крым и над акваторией Азовского моря. Всего сбиты 208 дронов.

Информация о пострадавших в результате атак не поступала.

