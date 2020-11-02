02 ноября 2020, 15:42
Культура

Солистка фолк-группы Skylark стала новым худруком ансамбля «Кантеле»

Елена Магницкая сменила Вячеслава Иванова на посту художественного руководителя коллектива

Новым художественным руководителем ансамбля «Кантеле» стала Елена Магницкая. Занимавший ранее должность худрука Вячеслав Иванов продолжит работать арт-директором музыкальных программ проекта «Kantele GO!».

В ансамбле рассказали, что Магницкая окончила Петрозаводское музыкальное училище им. К.Раутио, Петрозаводскую государственную консерваторию им. А.Глазунова по классу «кантеле». Известна как организатор и солистка фолк-группы «Skylark», популяризатор кантеле, исполнитель на национальных инструментах, автор нескольких сборников произведений для кантеле, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Была членом жюри различных музыкальных конкурсов. Профессионально занимается народными танцами разных стран.

Елена Магницкая - преподаватель Детской музыкальной школы № 1 им. Г.Синисало и Петрозаводской государственной консерватории им. А.Глазунова, руководит рядом творческих коллективов.

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ансамбль «Кантеле» 
новости петрозаводска
новости Карелии
Елена Магницкая
худрук