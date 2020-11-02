Солистка фолк-группы Skylark стала новым худруком ансамбля «Кантеле»

Новым художественным руководителем ансамбля «Кантеле» стала Елена Магницкая. Занимавший ранее должность худрука Вячеслав Иванов продолжит работать арт-директором музыкальных программ проекта «Kantele GO!».

В ансамбле рассказали, что Магницкая окончила Петрозаводское музыкальное училище им. К.Раутио, Петрозаводскую государственную консерваторию им. А.Глазунова по классу «кантеле». Известна как организатор и солистка фолк-группы «Skylark», популяризатор кантеле, исполнитель на национальных инструментах, автор нескольких сборников произведений для кантеле, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Была членом жюри различных музыкальных конкурсов. Профессионально занимается народными танцами разных стран.

Елена Магницкая - преподаватель Детской музыкальной школы № 1 им. Г.Синисало и Петрозаводской государственной консерватории им. А.Глазунова, руководит рядом творческих коллективов.