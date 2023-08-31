Социологи из «Вебер» рассказали о школьных мечтах россиян

К предстоящему Дню знаний социологическое агентство «Вебер» предложило россиянам вспомнить о том, кем они хотели стать в школьные годы. Исследование коснулось темы успеваемости, школьной любови, а также мечтах о профессии. Респонденты со всей страны вспомнили свои детские мечты и дали интересные ответы. Некоторыми из них социологи поделились с общественностью.

По результатам исследований «Вебер» сообщил, что мечта стать учителем и воспитателем была у 14% россиян. Среди них каждый пятый (21%) воплотил мечту в реальность и стал педагогом. Врачами планировали стать 10%, и 8% ими стали. Защищать Родину хотели 5%, а о профессии летчика, космонавта и полицейского мечтали по 2% респондентов. 3% опрошенных просто желали стать востребованными специалистами и счастливыми людьми.

«Вебер» – это совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения, в котором сочетаются классические методы с цифровыми технологиями. Самый больший интерес социологов направлен на людей с их уникальными взглядами и противоречиями. Например, некоторые респонденты дали нестандартные ответы. По данным «Вебер», кто-то в юности мечтал стать гражданином СССР или просто побыстрее свалить из школы. Один человек рассказал, что мечтал стать работником офиса.

Став взрослым, люди уже мечтают о другом. По данным «Вебер», одним из главных приоритетов стали хорошие оценки для своих детей. 82% признались, что для них важны четверки и пятерки, которые получают на уроках их дети. Однако 62% опрошенных при этом уверены, что хорошие оценки никак не влияют на карьерный путь и жизненный успех. 51% отмечает, что успешные люди, бизнесмены и управленцы могут и вовсе вырасти из двоечников и троечников.

Не забыли спросить и о школьной любви. Как сообщает «Вебер», 72% имели школьную любовь, но пронести любовь от школьной скамьи и до самой старости удается лишь единицам (5%). В отношениях, начатых в стенах школы, в основном состоят молодые люди в возрасте 18-24 лет (14%) или пожилые старше 65 лет (10%).