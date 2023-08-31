Проезд в Петрозаводске станет дешевле на 10 рублей с 1 сентября

Проезд в городском транспорте Петрозаводска станет дешевле с 1 сентября. Не для всех – только для пассажиров, оплативших поездку картой «Мир» через смартфон, сообщили в пресс-службе платежной системы.

Скидка – 10 рублей, предложение будет действовать до 31 декабря. Воспользоваться можно будет в оснащенных терминалами для приема бесконтактных банковских карт троллейбусах и автобусах.

- Главное условие для проезда по сниженной стоимости – оплата телефоном. Для этого карту «Мир» заранее нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов. Это может быть, Mir Pay, Samsung Pay или другое платежное приложение,

- уточнила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Скидку на проезд в общественном транспорте по пластиковой карте системы «Мир» получить нельзя. // фото: «Петрозаводск говорит»