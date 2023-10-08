Собственников, захвативших береговую полосу, могут лишить земли

Текст: Антонина Кябелева

Скандал вокруг земельных участков, расположенных на берегу Крошнозера вблизи деревни Котчура, вступил в новую фазу. Недавно прокуратура Пряжинского района обратилась с иском в суд в интересах неограниченного круга лиц. Прокурор Пряжинского района просит суд признать недействительными договоры купли-продажи сразу одиннадцати земельных участков. Главная претензия прокуратуры состоит в том, что данные земельные участки частично захватывают береговую полосу озера Крошнозеро.

В публичную плоскость история с приватизацией береговой полосы озера Крошнозеро вылилась в начале 2023 года во время публичных слушаний в деревне Котчура. Администрация Пряжинского района попыталась перевести участки, захватывающие 20-метровую береговую полосу Крошнозера, в зону Ж-1. Другими словами, разрешить гражданам застройку береговой полосы.

Раньше здесь были сельхозугодья совхоза АО «Эссойла». Позднее землю приватизировали, и большой земельный участок на берегу Крошнозера был разделен на более мелкие участки, впоследствии оказавшиеся в собственности у граждан.

Эти участки хоть и относились к землям сельхозназначения, но разрешенный вид пользования был «для дачного строительства». Исключение составляла только береговая полоса, которая, вопреки существующему в законодательстве запрету, тоже была приватизирована.

Земельные участки на берегу озера были проданы гражданам. Однако эти участки имели вид разрешенного пользования «для сельскохозяйственного производства». Фактически это означало, что никаких строительных работ здесь проводить нельзя.

Районная администрация попыталась устранить этот запрет путем изменения документов территориального планирования. В проекте Генплана Крошнозерского сельского поселения вид разрешенного использования расположенных на берегу озера участков поменяли на строительство индивидуальных жилых домов.

Заместитель главы администрации Пряжинского района Александр Тарасов уверял собравшихся на общественные слушания граждан, что все необходимые согласования проект генплана прошел, никаких замечаний нет, и все по закону. Граждане засомневались в правдивости этих слов, так как у них был ответ из карельского минсельхоза, в котором говорилось, что министерство не согласовывало проект генплана. Между тем такое согласование должно было быть получено, так как в границы населенного пункта включались земли сельхозназначения.

Последовали жалобы в минсельхоз Карелии. Там вовремя спохватились и отказались согласовывать проекты генплана и правила землепользования и застройки Крошнозерского сельского поселения. В результате планы Пряжинской администрации легализовать возможность застройки береговой полосы провалились.

Этот участок, видимо, придется освободить

В конце февраля 2023 года произошло еще одно важное событие.

Верховный суд Карелии признал недействительными несколько договоров купли-продажи земельных участков, заключенных как между АО «Эссойла» и администрацией Пряжинского района, так и между АО «Эссойла» и гражданами.

Речь идет о пяти земельных участков на берегу Крошнозера. Это решение Верховного суда Карелии стало главным обстоятельством, позволившим прокуратуре обратиться в суд.

Дело в том, что в рамках рассмотрения в суде гражданского дела была проведена судебная землеустроительная экспертиза, которая выявила, что пять участков имеют наложение на береговую полосу. В связи с этим суд признал договоры купли-продажи этих земельных участков недействительными. По решению суда, сведения о них должны быть исключены из ЕГРН.

Прокуратура пошла дальше. В ходе проверки выяснилось, что между этими, уже признанными вне закона, участками на одной береговой линии расположены еще одиннадцать участков. В прокуратуре пришли к выводу, что и эти участки частично «забрались» на территорию береговой полосы, приватизировать которую запрещено. Прокуратура просит суд признать недействительными договоры купли-продажи одиннадцати земельных участков. Гражданам, которые их приобрели, прокуратура просит вернуть истраченные деньги, которые должны быть взысканы с продавца — АО «Эссойла».

Вне зависимости от исхода, этот процесс является принципиально важным для Карелии. Дело в том, что за последние годы в республике было приватизировано огромное количество земельных участков, территория которых «поглотила» береговую полосу. Для этого в Карелии созданы все условия — у подавляющего большинства рек и озер нет официально установленных границ. Это означает, что координаты береговой полосы можно «передвигать» по своему усмотрению. Чем активно пользуются недобросовестные кадастровые инженеры в угоду пожеланиям клиентов и, скорее всего, за дополнительную плату.

Если прокуратуре Пряжинского района удастся доказать в суде незаконность продажи участков, которые «залезли» на береговую полосу, это может стать прологом для более тщательных проверок соблюдения законодательства по всей Карелии. Как минимум желающих приватизировать берег озера или реки станет, я уверена, меньше.