14 января 2026, 14:27
Общество

Собака с грозной кличкой служит в УФСИН Карелии

Овчарка по кличке Лютый охраняет режимную территорию в Карелии
Фото иллюстративное: freepik

Немецкие овчарки Лютый, Лекса и Лотос прошли общий и специальный курсы дрессировки и приступили к выполнению своих служебных обязанностей, сообщили в паблике УФСИН Карелии.

Щенкам восемь месяцев. Они несут службу в СИЗО-1, ИК-1 и ИК-7. Ежедневно собаки в паре с опытными кинологами патрулируют режимные объекты и проверяют автотранспорт.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал, как полицейские в Калевальском районе спасли собаку.

