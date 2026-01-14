Собака с грозной кличкой служит в УФСИН Карелии

Немецкие овчарки Лютый, Лекса и Лотос прошли общий и специальный курсы дрессировки и приступили к выполнению своих служебных обязанностей, сообщили в паблике УФСИН Карелии.

Щенкам восемь месяцев. Они несут службу в СИЗО-1, ИК-1 и ИК-7. Ежедневно собаки в паре с опытными кинологами патрулируют режимные объекты и проверяют автотранспорт.

