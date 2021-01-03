Собака насмерть загрызла ребенка в Подмосковье

В подмосковной Ивантеевке 2 января собака насмерть загрызла ребенка. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на представителя регионального управления Следкома.

Вечером в субботу на территории частного дома был найден 11-летний мальчик с укушенными ранами. Как выяснилось, ребенок приехал с родителями в гости к заводчикам собак. Пока взрослые были в доме, мальчик гулял во дворе, где его и искусала одна из собак. От полученных травм он умер на месте.

Следователи возбудили по факту трагедии уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Фото tayniymir.com