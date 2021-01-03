Более 24 тысяч россиян узнали о заражении коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлены 24 150 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 504 пациента. Выздоровели 19 847 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых зараженных в Москве - 3851. В Санкт-Петербурге 3738 новых случаев, в Архангельской области - 229, в Вологодской области - 320, в Мурманской области - 251.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 3 236 787 раз. Скончались 58 506 человек.

Напомним, в Карелии 2 января выявлены 323 новых инфицированных. Фото ytimg.com