Карелию признали регионом с самой высокой подростковой преступностью

По данным Генеральной прокуратуры России, в прошлом году, относительно 2017 года подростковая преступность снизилась в стране на 17%, а по сравнению с 2019-м - более чем на 9%, сообщает «Российская газета».



Всего за январь-ноябрь 2020 года было расследовано более 33 тысяч преступлений, которые совершили 29 763 несовершеннолетних.

Наибольший уровень подростковой преступности в расчете на 100 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет в прошлом году отмечался в Карелии – 1 465, в Новгородской области – 1 299, и Забайкальском крае – 1 253. В целом по России этот показатель составил – 572.

Всего подростками в прошлом году было совершено 8 725 тяжких и особо тяжких преступлений.

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