Собака искусала за лицо девочку во дворе дома в Петербурге

В Санкт-Петербурге домашняя собака искусала пятилетнюю девочку, которая гуляла во дворе. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, инцидент произошел в Шушарах утром 22 октября. Дошкольница гуляла у своего дома, когда во двор на прогулку вывели соседскую собаку. Пес набросился на ребенка и искусал девочку за лицо.

В состоянии средней степени тяжести пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у ребенка укушенные раны левой щеки, правой подглазничной области лица, носа. // Фото: unsplash.com / Arun Narayanan