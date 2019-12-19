19 декабря 2019, 12:21
Погода

Снег продолжит падать в Карелии: водителей просят держать дистанцию

Синоптики обещают снег и среднесуточную температуру от 0 до -2 градусов

Еще один день зимы обещают жителям Карелии. ГИБДД республики предупреждает водителем о том, что в ближайшие дни в Карелии сохранится снежная погода.

В сообщении ведомства говорится, что синоптики обещают снег и среднесуточную температуру от 0 до -2 градусов.

Такой характер погоды может осложнить дорожные условия: на отдельных участках могут возникнуть гололедица, снежный занос, заужение.

Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и боковой интервал.

«Чтобы контролировать дорожную ситуацию, следует выбирать безопасную скорость движения, ниже установленной, управлять плавно, не допускать агрессивных действий и элементов опасного вождения (беспорядочное перестроение, резкий набор скорости и торможение и пр.). Не забывайте при выполнении маневров включать указатели поворотов, показывая другим участникам движения свои намерения»,

- советуют в ГИБДД.

Водителям, которые передвигаются на дальние расстояния, рекомендуют  чаще делать остановки и отдыхать. Также советуют не торопиться на заснеженной трассе, контролировать ситуацию, оставлять запас места и времени на случай непредвиденной опасности.

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