Сквер Анны Лисицыной преобразят к осени

Очередную общественную территорию Петрозаводска ждет преображение. На это раз это сквер Анны Лисицыной. Уже определены места размещения инфраструктуры, элементов благоустройства и оборудования, а также пересадки зеленых насаждений, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Дизайн-проект будущего сквера обсудили на выездном совещании сотрудники мэрии, региональные депутаты и представитель подрядчика совместно с жителями близлежащих домов.

Уже известно, что благоустройство общественной территории в районе Октябрьского проспекта будет выполняться за счет субсидии на социально-экономическое развитие карельской столицы. В сквере должны выложить бетонную брусчатку, обустроить газоны и установить два игровых элемента для детей.

Также в преображенном сквере планируют разместить малые архитектурные формы, скамейки и урны. Кроме того, территорию украсит специально изготовленный арт-объект. Планируется, что все работы должны быть завершены в сентябре. Фото: petrozavodsk-mo.ru.