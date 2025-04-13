Сирота из Петрозаводска рискует оказаться на улице

В приемную председателя Следственного комитета обратилась жительница Петрозаводска, которая в юной возрасте осталась без родителей. Об этом сообщает информационный центр СК.

Девушка рассказала, что уже шесть лет стоит в очереди на получение положенного ей как сироте по закону жилья. Дело никак не продвигается, несмотря на наличие вступившего в силу судебного решения. Сейчас горожанка живет в общежитии, но после окончания учебы в колледже ее выселят оттуда, и девушка рискует оказаться на улице - жить ей негде.

По данному факту в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. © «Петрозаводск говорит»