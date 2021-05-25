25 мая 2021, 07:00
Синоптики рассказали о погоде в Карелии
Воздух в республике днем прогреется всего лишь до +13
Сегодня в Петрозаводске, согласно данным карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер днем северный слабый. Температура воздуха днем +10, +12.
В Карелии облачно с прояснениями. Ветер днем переменных направлений слабый. Температура воздуха днем +8, +13, на севере +4, +9.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +9;
В Кондопоге днем +10;
В Медвежьегорске днем +7;
В Олонце днем +12;
В Пудоже днем +10;
В Сегеже днем +9;
В Сортавале днем +12;
В Суоярви днем +10.