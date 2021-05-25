Синоптики рассказали о погоде в Карелии

Сегодня в Петрозаводске, согласно данным карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер днем северный слабый. Температура воздуха днем +10, +12.

В Карелии облачно с прояснениями. Ветер днем переменных направлений слабый. Температура воздуха днем +8, +13, на севере +4, +9.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +9;

В Кондопоге днем +10;

В Медвежьегорске днем +7;

В Олонце днем +12;

В Пудоже днем +10;

В Сегеже днем +9;

В Сортавале днем +12;

В Суоярви днем +10.