Синоптики рассказали, когда в Карелии потеплеет

Холодное начало лета не редкость для Карелии. Благодаря прошедшим в Карелии в выходные дождям в лесах южной части республики нормализовалась обстановка по лесным пожарам.

На этой неделе при северо-западном ветре температура воздуха днем не поднимется выше +12...+16 градусов, угроза ночных заморозков на время прошла, рассказали в региональном гидрометцентре. Местами будут идти кратковременные дожди.

Ближе к выходным на погоду начнет влиять скандинавский антициклон. Атмосферное давление начнет расти, днем потеплеет до +14...+18 градусов, но по ночам при прояснениях местами возможны слабые заморозки.

Синоптики считают, что есть надежда на существенное потепление ко Дню России.