Синоптики дали прогноз погоды на 29 декабря в Карелии

В четверг в Петрозаводске, по прогнозу регионального гидрометцентра, облачно, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -8, днем -2, -4. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно, днем с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -3, -8, на севере местами до -15, днем -2, -7.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -9, днем -6;

В Кондопоге ночью -6, днем -3;

В Медвежьегорске ночью -6, днем -4;

В Олонце ночью -7, днем -2;

В Пудоже ночью -9, днем -4;

В Сегеже ночью -7, днем -4;

В Сортавале ночью -5, днем -2;

В Суоярви ночью -7, днем -4. // фото «Петрозаводск говорит»