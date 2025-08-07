Штрафы за тонировку предложили отменить в России

Проект закона, отменяющего штрафы за тонировку, внесли в Госдуму. Авторы инициативы предложили отменить административную ответственность за тонировку, если светопропускание не соответствует требованиям технического регламента, сообщает «Газета.Ru».

Разработчики проекта считают, что тонировка допустима, так как уменьшает воздействие ультрафиолетовых лучей и света встречных фар на водителя и пассажира. А этот аргумент уже влияет на безопасность на дорогах.

Также тонировка стекол позволит сохранить низкую температуру в салоне, а также станет дополнительной защитой от воров и угонщиков. © «Петрозаводск говорит»