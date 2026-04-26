Шокирующая история о том, как недвижимость оказалась под арестом

Текст, фото: Антонина Кябелева

Продавать или покупать недвижимость в России всегда было страшновато. Сюрпризы могут возникнуть там, где меньше всего их ждешь. Недавно вся страна с замиранием сердца следила за громким судебным процессом между Ларисой Долиной и Полиной Лурье, купившей квартиру у известной певицы. Казалось бы, с «эффектом Долиной» разобрались и справедливость восторжествовала. Но жизнь подбрасывает все новые сюрпризы.

На днях в редакцию нашего издания обратился петрозаводчанин Дмитрий Савин. Он рассказал не менее увлекательную историю, которая приключилась с приобретенной им пять лет назад недвижимостью. Свой рассказ Савин подкрепил двумя судебными решениями. В противном случае я бы подумала, что мужчина фантазирует, настолько абсурдной показалась мне ситуация, в которой он оказался.

В 2020 году Савин приобрел парковочное место в доме на набережной Варкауса, 37 у Ивана Ковзуна. Сделка была официально оформлена, а машино-место обошлось Савину в 300 тысяч рублей.

В декабре 2024 года мужчина решил продать парковочное место. Покупатель быстро нашелся и готов был заплатить 1,5 миллиона рублей.

«Мы с покупателем заключили договор, приехали на регистрацию, я получил деньги. Через три дня мне звонят и сообщают, что на машино-место наложен арест. Я, естественно, обратился к судебным приставам. Мне сообщили, что в 2023 году на парковочное место был наложен арест из-за долгов Ковзуна. К тому моменту Ковзун уже три года не владел парковочным местом. Меня ситуация крайне удивила, так как я не мог взять в толк, причем тут я, если должен Ковзун»,

- рассказал Дмитрий Савин.

По его словам, в службе судебных приставов посоветовали обратиться в суд за снятием ареста: мол, будет решение суда, проблема автоматически рассосется, и можно будет спокойно продать недвижимость. Полученные от покупателя 1,5 миллиона рублей Савин сразу же вернул.

Петрозаводчанин, как ему и посоветовали, обратился в суд. Параллельно судебный пристав-исполнитель тоже подал иск на оспаривание сделки купли-продажи машино-места, датированной 2020 годом.

«В суде пристав-исполнитель пытался доказать, что я помог Ковзуну вывести деньги, чтобы ему не платить долги. Я объяснял, что этого Ковзуна знать не знаю, и куда он понес деньги, мне тоже неведомо»,

- вспомнил Савин.

Выяснилось, что исполнительное производство на Ковзуна было заведено еще в 2017 году. По словам Савина, в материалах дела есть информация, что о существовании парковочного места в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) узнали в 2021 году, когда Ковзун уже успел его продать. При этом арест на машино-место был наложен, как следует из текста судебного решения, только в апреле 2023 года.

«Истец, ссылаясь на мнимость сделки и указывая на злоупотребление правом со стороны Ковзун И.Г., как продавца по оспариваемой сделке, каких-либо доказательств, свидетельствующих о недобросовестности покупателя имущества — ответчика Савина Д.В., либо о намерении совершить эту сделку исключительно для вида, без реального исполнения не представил»,

- сказано в решении петрозаводского суда.

При этом в судебном решении отмечено, что никаких доказательств того, что на момент купли-продажи был запрет на совершение регистрационных действий, представлено не было. Да и судя по тому, что о существовании парковочного места в ФССП узнали только в 2021 году, таких доказательств просто не существовало. В подобной ситуации петрозаводский суд отказался удовлетворять требования судебного пристава-исполнителя. Решение было вынесено в феврале 2025 года.

«После этого и по моему иску было вынесено решение по отмене ареста, оно вступило в силу, и я снял с машино-места все арестные действия»,

- продолжил Савин.

Но самые большие «зигзаги судьбы» были впереди.

Летом 2025 года апелляционную жалобу в Верховный суд РК неожиданно подает Управление Федеральной службы судебных приставов России по РК. Как объяснил Савин, среди кредиторов Ковзуна было ООО «Торговый дом ЦСК». В компании ознакомились с решением петрозаводского суда и обратились в суд, пытаясь уличить судебных приставов в бездействии. По версии моего собеседника, в УФССП, чтобы снять с себя ответственность, восстановили сроки для обжалования решения петрозаводского суда и обратились в Верховный суд Карелии.

Никаких новых доказательств по делу в Верховном суде РК не появилось. Было зафиксировано, что Ковзун, зная о своих обязательствах перед ООО «Торговый дом ЦСК» и о возбужденном исполнительном производстве, все же продал парковочное место, а вырученные за него деньги не стал направлять на погашение долга. Судебная коллегия пришла к выводу, что Ковзун злоупотребил правом:

«Само по себе формальное наличие у Ковзуна И.Г. права на реализацию имущества при отсутствии обеспечительных мер по запрету отчуждать указанное имущество, не может свидетельствовать о добросовестности ответчика Ковзуна И.Г.».

Верховный суд Карелии отменил решение петрозаводского суда и признал договор купли-продажи парковочного места недействительным. Фактически машино-место вернули в собственность Ковзуна.

В ходе судебного процесса выяснилось, что супруга Ковзуна с ним развелась, вышла замуж за другого, сменила фамилию. Но на момент продажи парковочного места они состояли в браке. Теперь Дмитрию Савину 150 тысяч рублей должен вернуть Ковзун, а 150 тысяч рублей его бывшая супруга.

В теории, Ковзун, долг которого составляет 1,3 миллиона рублей, может продать машино-место за 1,5 миллиона рублей, полностью расплатиться с долгами и счастливо жить дальше. В выигрыше и злостный неплательщик, и ООО «Торговый долг ЦСК», и ФССП, все кроме добросовестного покупателя Дмитрия Савина, который пять лет платил налог на недвижимость, оплачивал за парковочное место ЖКУ, а в итоге остался и без своей законно приобретенной собственности, и без денег.

«Я не понимаю, в чем справедливость судебного решения, если наказывают только добросовестного гражданина»,

- заметил Дмитрий Савин.

Он намерен обратиться в кассационную инстанцию, так как уверен, что отсутствуют юридически значимые основания для признания сделки купли-продажи недействительной. У Дмитрия Савина юридическое образование. Он уверен, что решение Верховного суда Карелии создает крайне опасный прецедент. Даже если представить, что Ковзун и его бывшая супруга вернут ему 300 тысяч рублей, то что сейчас он на эти деньги сможет приобрести? А если бы гражданин в подобной ситуации приобрел квартиру? О последствиях даже страшно думать.

Получается, что, приобретая недвижимость, которая не находится под арестом и которую владелец имеет полное право продать, вы рискуете через год или через пять лет остаться у разбитого корыта. Ваше право собственности никто не может гарантировать. Тут уж как повезет.

Вспомним хронологию этой парковочной истории. Исполнительное производство в отношении Ковзуна было возбуждено в ноябре 2017 года. Парковочное место Ковзун продал только в мае 2020 года. У судебных приставов было почти три года, чтобы обнаружить принадлежащую должнику недвижимость. Обнаружили ее, как рассказал Савин, в 2021 году, когда она уже не принадлежала должнику. До 2023 года никаких действий не предпринималось. Только в 2023 году был наложен арест. Савин узнал об этом в конце 2024 года, когда собрался продавать машино-место. И тут-то все и закрутилось. А если бы Савин продал парковочное место в 2022 году, а новый владелец тоже успел его перепродать? Сколько граждан, если следовать логике Верховного суда Карелии, могли бы оказаться в проигрыше, только потому, что судебные приставы вовремя не обнаружили «неучтенку»?

Повторюсь, это еще большая удача, что речь идет о машино-месте, а не о квартире или доме. В конце концов, Дмитрий Савин с семьей хотя бы не остался без крыши над головой, есть где воспитывать детей.

Мы обязательно будем следить за тем, чем завершится эта, с моей точки зрения, возмутительная и крайне опасная для всех нас история. Ведь на месте Дмитрия Савина может оказаться любой из нас.