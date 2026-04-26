Ветрено будет в начале рабочей недели в Карелии

В понедельник в Петрозаводске облачно, днем с прояснениями. Ночью пройдут умеренные, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -1, +1, днем +4, +6, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии тоже облачно, на севере с прояснениями. По южным и центральным районам небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, и дождя, по северным районам без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный, с порывами до сильного, вблизи озер до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1, -4, днем +2, +7.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -2, днем +6;

В Кондопоге ночью 0, днем +6;

В Медвежьегорске ночью -1, днем +6;

В Олонце ночью -3, днем +6;

В Пудоже ночью -4, днем +4;

В Сегеже ночью-1, днем +6;

В Сортавале ночью -1, днем +8;

В Суоярви ночью -1, днем +7.