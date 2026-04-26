Зона ледяной корки протянется от Карелии до Белгородчины

На российских дорогах в ночь на понедельник будет очень скользко. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости прогнозирует, что зона ледяной корки протянется почти на 1500 километров.

Ледяная корка от 1 до 10 миллиметров, местами до 15 миллиметров образуется на дорогах от Карелии до Белгородчины, предупредил специалист. Из-за слабых заморозков в ночь на 27 апреля водителей поджидают скрытые «ледяные ловушки».

Тишковец считает, что сцепление с дорогой упадет вдвое, а тормозной путь увеличится. Снежный покров появится в ряде российских регионов.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что трасса в Карелии побелела от снега.