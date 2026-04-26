26 апреля 2026, 12:31
Трасса в Карелии побелела от снега
За Петрозаводском уже зима
фото стопкадр видео паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»
Трасса в Карелии побелела от снега. Водитель опубликовал в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» кадры дорожной обстановки.
Снег падает, дорога засыпана снегом, как и обочины.
«Трасса Сортавала-Птз! Сейчас» - написал несколько часов назад пользователь паблика. В комментариях написали, что на летней резине лучше не выезжать в такую погоду.
Ранее синоптики предупредили о налипании мокрого снега. А в начале недели прогнозируют сильный ветер.