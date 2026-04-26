Цветы возложили к «Колоколу Чернобыля» в Петрозаводске

В международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф отметили в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля исполнилось 40 лет со дня катастрофы на АЭС.

В 1986 году в 01:23 произошёл взрыв на четвертом энергоблоке станции. В ликвидации последствий участвовали спасатели, пожарные, военные, медики, специалисты разных профессий из разных уголовков страны. Из Карелии в Чернобыль были направлены более 1500 спасателей, почти 500 из них петрозаводчане.

Сегодня у памятного знака «Колокол Чернобыля» в сквере у собора Александра Невского в Петрозаводске прошла памятная церемония. Сотрудники МЧС, пожарной охраны, полиции, общественники, волонтеры и горожане возложили цветы. Собравшиеся вспомнили людей, погибших в результате катастрофы, выразили благодарность ликвидаторам аварии.

«Мы благодарны всем, кто выполнял эту работу, спасал людей, вывозил животных из заражённой зоны. И мы помним тех, кого с нами нет», - написала мэр города Инна Колыхматова в соцсети.