Плиты отпали на воинском мемориале в городе Карелии

Состояние воинского мемориала в карельском городе возмутило пользователей соцсети.

На братской могиле советских воинов, павших в боях за Родину, в Суоярви отвалилась облицовочная плитка. На постаменте памятника плитка также вот-вот отпадет. В паблике «Подслушано в Суоярви» происходящее назвали «позорищем». Пользователи соцсети призвали отремонтировать мемориал на площади Ленина.

«Хотелось бы узнать у администрации города, так и должно быть? Или перед 9 мая прилепите плитку и скажете, что потратили несколько миллионов рублей на это, какие вы молодцы, как вы помните!? И фоточку для отчета, для баринов повыше?» - возмущенно пишут в сообществе.

«Каждый год ремонтируют и ремонтируют...Чем они их клеят! <…>»- написали в комментариях.

«Нужно обязательно отремонтировать памятники, это наша память, честь и совесть», - написал один из пользователей.

По информации с сайта Monuments.karelia, в братской могиле покоятся 519 советских воинов. Братская могила на пл. Ленина появилась в 1944 г., когда здесь была захоронена группа бойцов — участников штурма Суоярви. В конце 1950-х гг. в нее производились многочисленные перезахоронения из первичных групповых и одиночных воинских захоронений, находившихся на местах бывших боев на территории района. На могиле был установлен памятник — обелиск. В 1984 г. в связи с 40-летием освобождения Суоярвского р-на от немецко-финских захватчиков на этом месте сооружен мемориал. Тогда же сюда с гражданского кладбища были перезахоронены останки гвардии майора С. И. Дубоноса и капитана Н. И. Лукина, погибших в 1944 г.

Мемориал сооружен по проекту группы ленинградских архитекторов. На могиле устроена возвышающаяся над землей площадка, вымощенная каменными плитами. В центре площадки на двухступенчатом пьедестале, облицованном полированными плитами розового гранита и черного габбро-диабаза, установлена скульптура воина, выполненная из металла в технике выколотки. Воин изображен припавшим на одно колено с автоматом в руке. За скульптурой находится стела в виде горизонтально протяженной стены. В ее верхней части накладными буквами из металла выполнена надпись: «Павшим в боях за Родину» и даты: «1939—1940», «1941-1944». Стела облицована плитами из розового гранита и черного габбро-диабаза. С трех сторон памятника устроены подиумы с уложенными на них беломраморными мемориальными плитами с именами захороненных воинов.

В 2022 году выполнены работы по демонтажу старых мемориальных плит из мрамора и установке новых плит из габбро-диабаза с именами 2149 воинов, отремонтирована каменная облицовка центральной стелы мемориала. На территории объекта культурного наследия установлен мемориальный знак (информационный стенд) в соответствии с требованиями, утвержденными Министерством обороны РФ.