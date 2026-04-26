Жильцы вековой развалюхи в Петрозаводске ищут защиты у Бастрыкина

94-летний аварийный дом не расселили в Петрозаводске. Горожане пожаловались в следственный комитет Александру Бастрыкину.

Многоквартирный дом на улице Владимирская 1932 года постройки признали аварийным в 2017 году. Утеплитель стен разрушен, печное отопление неисправно, конструкции сильно изношены. В установленный на 2023 год срок благоустроенное жилье петрозаводчане так и не получили.

Жильцы развалюхи обращались в компетентные органы, но дело не сдвинулось. Карельские следователи с сентября 2025 года расследуют уголовное дело. Председатель СК поручил карельским коллегам ускорить расследование дела и представить доклад с результатами и принятыми мерами по восстановлению нарушенных прав жильцов аварийного дома.