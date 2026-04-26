В мае Белоруссию и Карелию свяжет авиамаршрут

С 3 мая между Карелией и Белоруссией начнут летать самолеты. Рейс будет выполняться раз в неделю по воскресеньям.

Перевозить пассажиров будет Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров, продолжительность полета составит 1 час 40 минут. Летать самолеты будут до 13 сентября.

Билеты на первый рейс из Минска в Петрозаводск еще не раскуплены до конца. 3 мая борт вылетит из Белоруссии в 10:20 и приземлится в 12:00. Цены на билеты начинаются от 13 087 рублей, есть варианты с ручной кладью, а также с багажом.

Из Петрозаводска самолет вылетит в 13:30 и приземлится в Минске в 15:10. На первый рейс также еще есть билеты по цене 13642 рубля.