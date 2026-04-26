Новое направление появится в вузах России

В университетах открывают направление «Автономные мобильные системы». Ранее подобной специальности не было.

В министерстве науки и высшего образования отмечают, что технологии меняют рынок труда, вузам необходимо подстраиваться. Это относится и к содержанию предметов, и времени обучения.

«Начиная с этого года у нас появляется специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем», - приводит РИА Новости слова министра Валерия Фалькова. По словам министра, если 5-10 лет назад об этом говорили как об отдаленном будущем, то сегодня это данность.