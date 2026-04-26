Россияне меняют работу в городах на фермы в сельской местности

Тренд на бегство из офиса в огороды появился в России. По информации Shot, молодежное фермерство процветает в Дагестане, Астрахани, Чувашии и Ставрополье. Молодые люди уезжают из городов в сельскую местность.

Канал приводит несколько историй начинающих фермеров. 34-летний мужчина после 12 лет работы во ФСИН стал разводить коров, лошадей и баранов в Ставрополье. В планах мужчины развивать сельский туризм.

Еще один 22-летний фермер пока учится на зоотехника, но уже разводит коз, кур, кроликов и страусов, выращивает ягоды и фрукты. По данным источника, россияне в возрасте от 20 до 27 лет перебираются из мегаполисов в сельскую местность ради собственного хозяйства и тишины.