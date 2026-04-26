Россиянин зарезал женщину в офисе застройщика из-за шумной стройки

В Москве погибла 36-летняя сотрудница строительной фирмы. Ее убили прямо на работе в офисе на улице Верейской. Нападавшего схватили.

По версии столичных следователей, мужчина решился на преступление из-за шумного строительства. Работы мешали ему спать, пишет «Лента».

В итоге мужчина в пьяном виде зашел в офис застройщика и нанес удары ножом менеджеру – женщина скончалась на месте. Нападавший сбежал. Его схватили в лесу на следующий день после убийства. Квартиру обыскали и нашли винтовку и арсенал холодного оружия. Возбуждено уголовное дело.