Российский школьник из-за двойки выставил учительницу проституткой

В Архангельской области ученик одной из школ отомстил преподавателю истории за плохую оценку. Учительница обратилась в полицию.

Подросток создал в мессенджере фейковую страничку с данными учительницы, на которой предлагался интим за деньги, пишет Shot.

Оказалось, таким способ недоросль отреагировал на двойку за контрольную. Учительница сказала, что поставила двойку, так как ученик сдал пустой лист.

Учительница обратилась в полицию, но юношу якобы не привлекли к ответственности из-за возраста. Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних провели с ним беседу. Сама учительница истории уволилась из школы по собственному желанию.