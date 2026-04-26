Две пенсионерки отдали мошенникам 40 миллионов рублей

Две пожилые родственницы после разговора по телефону лишились 40 миллионов рублей в Москве.

Аферисты убедили 80-летнюю москвичку в утечке данных на портале «Госуслуги» и оформленной доверенности от ее лица, пишет газета «Известия». Пенсионерке предложили сфотографировать деньги и передать сбережения на проверку. Якобы таким странным способом женщина могла помешать преступникам.

Пенсионерка сняла деньги, сфотографировала, а свертки передавала дочери, которая отдавала их курьерам. При этом в разговоре женщина называла некий номер обращения.

Когда у 80-летней деньги закончились, аферисты стали требовать деньги у ее дочки. Она закрыла свои вклады и также отдала деньги курьерам. Мошенники убедили доверчивую женщину в том, что ее машину выставили на продажу. В итоге она продала автомобиль и также отдала деньги мошенникам.

Общий ущерб превысил 39,7 млн рублей. Полиция пытается найти причастных к обману преступников.