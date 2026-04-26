Домашнее задание для российских школьников могут отменить из-за ИИ

С появлением искусственного интеллекта теряется смысл домашнего задания. Школьники, как и студенты могут мгновенно получить готовые решения практически по всем вопросам. Домашка в традиционной форме становится фактически бесполезной.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил СМИ, что в настоящее время ведется диалог о целесообразности домашних работ для учащихся. Нейросеть при этом становится вызовом системе образования.

В гуманитарной области ИИ заменить ученика не сможет. Учащимся по-прежнему нужно заучивать стихотворение или пересказывать текст.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, как ученик превратил учительницу в проститутку из-за плохой оценки.