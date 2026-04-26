Стоматолог назвала убивающие зубы продукты

Газировка, чипсы и семечки разрушают зубы и способствуют развитию кариеса.

Состояние полости рта во многом зависит от самих пациентов и в большей степени от продуктов, которые они употребляют.

В беседе с изданием «Москва 24» стоматолог рекомендовала отказаться от магазинных морсов, соков и газированных напитков, так как в них нет ничего полезного, но содержатся красители и сахар. Из-за этих напитков цвет зубов может измениться, также сахар является отличной средой для бактерий.

Ничего хорошего для зубов не несут и липкие сладости, ириски и жевательные конфеты. Они застревают между зубами, долго не смываются. Чипсы тоже превращаются в липкую массу, которая обволакивает зубы и долго остаются на зубах. Содержащийся в снеках крахмал усиливает риск разрушения зубов. Семечки тоже приводят к появлению выемок на эмали, а со временем и трещинам.

Стоматолог рекомендовала включить в рацион овощи, а вот с фруктами быть поосторожнее из-за содержащихся в них кислот. После приема пищи врач рекомендовала полоскать рот водой, а вот чистить зубы после каждого перекуса не стоит, так как можно травмировать десны и спровоцировать истончение эмали.