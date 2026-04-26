26 апреля 2026, 17:12
Пешехода сбили в Петрозаводске
На Чапаева вечером 26 апреля сбили человека
фото «Петрозаводск говорит»
Вечером 26 апреля в карельской столице произошла авария с пешеходом.
Как сообщили «Петрозаводск говорит» очевидцы, ДТП произошло в районе пересечения улиц Фурманова и Чапаева. К месту ДТП прибыла скорая помощь.
Пока подробностей о состоянии потерпевшего и других обстоятельствах аварии нет.
