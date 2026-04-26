Житель Карелии стал участником первого слета русских сказителей

Карельский сказитель выступил на первом слете русских сказителей в Московской области. Мероприятие прошло в деревне Бузаево.

Мероприятие собрало 14 сказителей русского эпоса, а также руководитель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Андрей Котов. Участником стал и сотрудник музея «Кижи» Олег Скобелев.

В паблике музея рассказали, что программа слета оказалась насыщенной. Сначала состоялся круглый стол, затем Школа русского сказительства. В завершении прошли сказительские посиделки, где каждый участник исполнил фрагмент эпического произведения. Карельский сказитель исполнил начало старины «Царь Василий и царь Соломан» И. Г. Андреева-Рябинина.

Второй день прошел в формате научно-практического семинара «Старины Кирши Данилова. Возвращение», посвященного последним исследованиям сборника и поискам путей его «оживления» и внедрения в культурную жизнь России.

