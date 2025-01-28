Школьникам начнут преподавать основы духовной культуры народов России

С 1 сентября 2026 года в школьную программу для учеников 5–7-х классов будет вновь включен предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации». Об этом на торжественном пленарном заседании XXXIII Рождественских образовательных чтений, прошедшем в Кремлевском дворце, сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Глава РПЦ подчеркнул, что возвращение этого предмета станет важным шагом для воспитания молодежи. По его словам, преподавание основ духовной культуры будет доверено учителям истории.

Патриарх также напомнил, что для продвижения этой инициативы была создана рабочая группа, которая в течение года сотрудничала с государственными органами. Итогом ее работы стало согласование возвращения дисциплины в образовательные программы.

Министр просвещения России Сергей Кравцов подтвердил информацию, уточнив, что предмет начнут преподавать с осени 2026 года, передает ТАСС. // фото: pixabay.com