02 сентября 2022, 10:05
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Школа Китайского языка «Ванмэй» приглашает в свой новый дом

Праздничное открытие состоится 6 сентября

Преподаватели приглашают  6 сентября всех, кому интересно новое,  на торжественное и веселое, познавательное и интеллектуальное открытие школы китайского языка «Ванмэй».

Планируется настоящий  праздник — диджей-сет, фуршет, напитки, разные вкусности. Гости любого возраста найдут здесь что-то интересное и полезное для себя.  

Про учебу  тоже не забудут.  Планируются увлекательный урок каллиграфии, первые слова на китайском и атмосфера праздника.

После мероприятия всех ждёт целая неделя китайского.

 Смотрите расписание  в группе ВК и успейте записаться.

 А здесь регистрация на занятие в день открытия:

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F14fn6nEoENyrhaXX3_jSB2vG-VM63bkauN_VxYLseciU%2Fviewform%3Fedit_requested%3Dtrue&cc_key=

Организаторы приглашают всех на праздничное  открытие  школы китайского языка «Ванмэй» 6 сентября  в 18:00 по адресу г.Петрозаводск,  ул. Анохина, 26А.
 

 

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Китайский язык в Петрозаводске