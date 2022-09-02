Школа Китайского языка «Ванмэй» приглашает в свой новый дом

Преподаватели приглашают 6 сентября всех, кому интересно новое, на торжественное и веселое, познавательное и интеллектуальное открытие школы китайского языка «Ванмэй».

Планируется настоящий праздник — диджей-сет, фуршет, напитки, разные вкусности. Гости любого возраста найдут здесь что-то интересное и полезное для себя.

Про учебу тоже не забудут. Планируются увлекательный урок каллиграфии, первые слова на китайском и атмосфера праздника.



После мероприятия всех ждёт целая неделя китайского.

Смотрите расписание в группе ВК и успейте записаться.

А здесь регистрация на занятие в день открытия:

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F14fn6nEoENyrhaXX3_jSB2vG-VM63bkauN_VxYLseciU%2Fviewform%3Fedit_requested%3Dtrue&cc_key=



Организаторы приглашают всех на праздничное открытие школы китайского языка «Ванмэй» 6 сентября в 18:00 по адресу г.Петрозаводск, ул. Анохина, 26А.



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