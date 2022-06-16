Шестерых пьяных водителей поймали в Петрозаводске в ходе рейда

В среду в Петрозаводске прошел рейд по выявлению пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

В ходе мероприятия от управления были отстранены шестеро автомобилистов, имевших признаки опьянения. Им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.

В Госавтоинспекции попросили жителей Петрозаводска сообщать о людях, садящихся за руль пьяными. Звонить можно в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44. Фото ГИБДД Петрозаводска