30 июня 2023, 15:26
Общество

Схема движения транспорта изменилась в центре Петрозаводска

Остановку на участке Неглинской набережной запретили

Схема движения в Петрозаводске изменилась сегодня, 30 июня. Стоянку и остановку транспорта запретили в центре, сообщила пресс-служба мэрии.

Запрет действует на участке автодороги Неглинской набережной, от улицы Дзержинского до здания спорткомплекса «Луми» (это Неглинская набережная, 52).

Городская администрация призывает водителей быть внимательными, смотреть на знаки и руководствоваться ПДД. // фото: администрация Петрозаводска

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новости Карелии
Петрозаводск
Изменение схемы движения