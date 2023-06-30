Схема движения транспорта изменилась в центре Петрозаводска

Схема движения в Петрозаводске изменилась сегодня, 30 июня. Стоянку и остановку транспорта запретили в центре, сообщила пресс-служба мэрии.

Запрет действует на участке автодороги Неглинской набережной, от улицы Дзержинского до здания спорткомплекса «Луми» (это Неглинская набережная, 52).

Городская администрация призывает водителей быть внимательными, смотреть на знаки и руководствоваться ПДД. // фото: администрация Петрозаводска