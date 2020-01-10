Сейф с деньгами украли из офиса микрофинансовой организации

Офис микрофинансовой организации вскрыли в январе в Беломорске. Из помещения исчез сейф, в котором находилась весьма крупная сумма - 30 000 рублей. О подробностях инцидента рассказали в карельском МВД.

В пресс-службе сообщили, что вскоре полицейские обнаружили неподалеку от здания вскрытый сейф.

Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого оперативники установили личность подозреваемого. Как выяснили сотрудники ОМВД, после совершения преступления мужчина скрылся из города. На следующие сутки он был задержан.

В беседе с полицейскими 21-летний подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что в ночное время проник в помещение, вскрыв замок. Внутри он обнаружил маленький сейф, который забрал, на улице взломал молотком, и с похищенными деньгами уехал.

Все незаконно полученные средства ранее судимый житель Беломорска успел потратить на алкоголь. В настоящее время он задержан, возбуждено уголовное дело.