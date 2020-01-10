Два работника карельского предприятия получили в дар путевки на море

На предприятии «Карельский окатыш» наградили лучших работников года. Среди них мастер смены диспетчерского отдела энергоуправления Маргарита Кокшарова и электрогазосварщик управления ремонтов Андрей Татарский, которые получили стали путевки на море, сообщили в карельском правительстве.

На звание «Человек года» претендовали 37 человек из всех подразделений комбината. Это люди, которые ярко заявили о себе в 2019 году: авторы значимых проектов, в том числе трансформационных, наставники молодежи, активные участники общественной и спортивной жизни комбината.

«Столько достойных людей, которые внесли большой вклад в развитие нашего предприятия, были номинированы! Мне было очень приятно оказаться среди кандидатов в первом туре, не говоря уже о победе в конкурсе. Я не ожидала такого исхода. Это большая заслуга нашего диспетчерского отдела и всего энергоуправления»,

- рассказала обладатель звания «Человек года-2019» Маргарита Кокшарова.

В 2019 году Маргарита Кокшарова, как опытный наставник, подготовила двух мастеров смены. Также она руководила переключениями при введении новой схемы питания на главной понизительной подстанции, обеспечивающей электроэнергией город и комбинат. Ее грамотные действия позволили комбинату работать без перебоев во время этих работ. Кроме того, победительница принимала активное участие в проекте «Безопасная среда» по обнаружению угроз на производстве.

Победителем «Фабрики идей» стал электрогазосварщик управления ремонтов Андрей Татарский. Ранее он трижды был награждён в разных номинациях, в 2018 году стал самым ценным автором идей. Кубок «Фабрики идей» по итогам второго полугодия и денежный сертификат на нужды цеха, как самое результативное подразделение, также получило управление ремонтов.

По итогам 2019 года на торжественном вечере грамотами и благодарностями наградили 35 сотрудников «Карельского окатыша» и «ЦТА». Почётное звание «Почётный горняк» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации было присвоено машинисту буровой установки рудоуправления Асылбеку Сатмухамедову, а энергетик участка энергоснабжения управления железнодорожного транспорта Рафаэль Ганиев получил Почетную грамоту Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия.