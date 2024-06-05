Серийным похитителем роллов и алкоголя оказался 19-летний горожанин

Вора-гурмана схватили в Петрозаводске. В общей сложности за несколько дней он опустошил магазины на более чем 13 тысяч рублей. Что-то употреблял сам, например, ролл с лососем и алкоголь, остальное сбывал.

Полиция установила, что 19-летний парень прятал продукты в рюкзак и, не оплачивая товар, уходил. Суммы ущерба варьировались от трех до пяти тысяч рублей.

Подозреваемый ранее был судим, ведет асоциальный образ жизни. В отношении него возбудили уголовное дело. Парня проверяют на причастность к похожим преступлениям. // фото «Петрозаводск говорит»