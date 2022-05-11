Сериал о Шерлоке Холмсе хотят снять в Петрозаводске

Режиссер Иван Благочинный с командой задумал снять сериал по произведениям Артура Конан Дойла. Новый проект о Шерлоке Холмсе планируют делать в Петербурге и Петрозаводске, сообщили в группе сериала ВКонтакте.

По сюжету с войны в Англию возвращается доктор Ватсон, снимает квартиру и знакомится с молодым частным детективом Шерлоком Холмсом.

Фишкой сериала авторы называют необычные визуальные решения. Кастинг они уже провели, теперь ищут продюсера и финансирование для съемок пилотной серии.

Напомним, в Карелии ранее уже снимали сериал о Шерлоке Холмсе, это было в 2019 году.

Съемки в основном проходили в Петербурге, но из-за пандемии вместо Англии некоторые сцены пришлось снять в Сортавале. Это был проект видеосервиса START с Максимом Матвеевым в роли Холмса. // Фото: geralt/pixabay.com