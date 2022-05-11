Международная выставка «Метаморфозы» откроется в Петрозаводске

В Петрозаводске покажут работыхудожников из Норвегии, Карелии, Новгорода и Санкт-Петербурга. На выставке «Метаморфозы» (0+) представлена живопись, керамика, скульптура и цифровое искусство.

Международная выставка откроется 12 мая в Городском выставочном зале и будет работать до 5 июня. По словам искусствоведа Марии Юфа, концепция выставки основана на погружении авторов в окружающую природу Севера и исследовании национального колорита, поиск общих метафор, не нуждающихся в переводе.

«Одна из линий выставки посвящена году рун, который отмечался в 2021 году в Карелии. Также художники исследуют в своих работах культурное наследие Баренц региона и этно-компоненты, которыми проникнуты декоративно-прикладное искусство и литературное творчество, древние легенды и сказания, музыка и природные объекты Скандинавии и Карелии»,

- рассказала эксперт.

Работы на выставке «Метаморфозы» представили мастера из норвежского Альта, Лахденпохьи, Новгорода, Петрозаводска и Санкт-Петербурга, рассказали в выставочном зале. Среди художников – Линда Зина Аслаксен, Елена Тимофеева, Анастасия Примак, Ирина Лапенко, Андрей и Светлана Демидовы. (фото «Петрозаводск говорит»)