Серьезный пожар полыхал ночью в Карелии

Вчера поздним вечером в 23 часа 30 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Сортавала поступило тревожное сообщение о пожаре в четырехквартирном деревянном одноэтажном жилом доме. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты уже были на месте происшествия. К этому времени огнем была охвачена часть крыши жилого дома, жильцы успели покинуть горящее здание до прибытия брандмейстеров. Пожару была присвоена повышенная категория сложности.

По тревоге к месту вызова на подмогу своим коллегам выехали пожарные из поселков Харлу и Хелюля. Общими усилиями через 15 минут распространение огня по деревянному строению было остановлено, затем пожар был ликвидирован полностью.

В результате инцидента в жилом доме огнем были повреждены кровля на площади 10 квадратных метров и мансарда в одной из квартир на площади шесть квадратных метров.

По предварительным данным специалистов, жилой дом чуть не сгорел из-за аварийного режима работы электропроводки. Сейчас по данному пожару проводится проверка. Фото вести35.рф