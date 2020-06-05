Семь парков и скверов благоустроят в Петрозаводске к осени

В мэрии карельской столицы назвали подрядчиков, которые займутся благоустройством семи общественных территорий на Древлянке, Кукковке, Октябрьском, в Соломенном и СКЗ. Работы будут проводиться в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы планируют завершить к сентябрю 2020 года, сообщили в пресс-центре администрации.

Питерская фирма ООО «Евромодуль» оборудует пешеходные дорожки, спортивную и детскую площадки, установит опоры наружного освещения в Соломенском и Приозерном парках, а также в парке Сулажгорского Кирпичного. В районе СКЗ также по плану обустроить площадку для дрессировки собак. Стоимость трех проектов - 19,3 млн рублей.

Местная фирма ООО «Онего-Строй» займется ремонтом пешеходной дорожки, устройством площадок для отдыха, скамеек и урн, установкой опор наружного освещения в парке Ивана-Царевича на Древлянке. Эта же организация будет благоустраивать Новодревлянский сквер. Там сделают пешеходные дорожки, установят опоры наружного освещения, малые архитектурные формы и обустроят площадку для дрессировки собак. Стоимость работ по проектам - 13,1 млн рублей.

Фирма ООО «СМС» займется приведением в порядок сквера Кукковский Петух. Там также обновят пешеходные дорожки, установят опоры наружного освещения, оформят газоны, посадят цветы, деревья и кусты. Вдобавок подрядчик благоустроит территории у детских садов № 99 и 100 и школы № 34. Рабочие отремонтируют Рускеальный проезд, организуют парковочные зоны и пешеходные тротуары, установят дорожные знаки и пешеходные ограждения. Стоимость работ по проектам - 20,8 млн рублей.

Фото: mapio.net