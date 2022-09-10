10 сентября 2022, 09:00
Сегодня воздух в Карелии прогреется до плюс 14
Осадков в республике в субботу не ожидается
Сегодня, 10 сентября, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха +11,+13°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. В утренние часы местами в воздухе и на почве заморозки. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха +9,+14°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +11, пасмурно, без осадков.
В Сегеже до +12, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале до +13, преимущественно ясно.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com