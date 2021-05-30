Сегодня в Петрозаводске бежали Всероссийский полумарафон Забег.РФ

30 мая Петрозаводск присоединился к одному из самых масштабных спортивных событий страны – полумарафону ЗаБег.РФ, сообщает паблик городской администрации.

В этом году в программе спортивного праздника не только соревнования по бегу, но и скандинавская ходьба, которая с каждым годом становится все популярнее. Глава Петрозаводска Владимир Любарский стал амбассадором «захода по-скандинавски».

Маршрут прошел по историческому центру Петрозаводска. Более 500 любителей бега и скандинавской ходьбы испытали свои силы на дистанциях 1, 5, 10 и 21,1 километра.

Впервые в истории ЗаБег.рф и только в Петрозаводске прошел Марш Здоровья. Это символический маршрут без учета времени.

Каждый зарегистрированный участник соревнований получил медаль финишера. На площади Кирова прошел праздничный концерт. // Фото Ольги Шубиной