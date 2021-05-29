Детям разрешат садиться за руль автомобиля с 10 лет

Компания Track Days, которая занимается организацией любительских заездов по гоночным трассам, запустила в Великобритании программу обучения для детей от 10 до 17 лет, сообщает mail.ru.

В этой программе инструкторы помогут малолетнм водителям освоить базовые навыки управления автомобилями: разгоняться, тормозить, работать рулем и переключать передачи. К каждому ребенку инструкторы будут подходить с учетом опыта обучающегося.

Дети смогут поупражняться за рулем Ford Fiesta ST, который оборудован 1,6-литровым турбомотором.

В Track Days отметили, что благодаря заездам дети смогут обрести уверенность за рулем, что поможет им в дальнейшем. Кроме того, они считают, что это – неплохое развлечение.

Выбор машин не ограничивается «Фиестой». Устроители покатушек смогут предложить ребенку суперкары Ferrari, Lamborghini, McLaren и Aston Martin.

30-минутное занятие стоит от 39,99 фунтов стерлингов (4 200 рублей), а заезды на быстрых автомобилях — от 169 фунтов (17,6 тысяч рублей). // Фото: auto.mail.ru