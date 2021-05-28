Спортсмен из Карелии занял второе место на чемпионате России

Сегодня спортсмен из Карелии Артем Козлов, мастер спорта международного класса занял второе место в пулевой стрельбе в парном разряде на Чемпионате России по спорту глухих, сообщает паблик «Центр спортивной подготовки».

Это уже вторая медаль стрелка на соревнованиях в Казани, несколькими днями ранее он уже завоевал одно «серебро», «Петрозаводск говорит» писал об этом.

Поздравляем Артема с достойным результатом. // Фото: vk.com