Сегодня утром в Петрозаводске тушили пожар на Промышленной

Сегодня в 06:25 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке на ул. Промышленной у дома № 10, сообщает МЧС Карелии.

На борьбу с огнем выдвинулись одиннадцать человек и три единицы техники.

Уже в 07:10, менее чем через час, пожар был ликвидирован.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.

Горело где-то здесь. Фото сервиса Яндекс.Карты